Wicemistrz świata ostro o torze. Tak go określił

Dudek najpierw wypowiadał się na te at toru w Pile i akurat o tym obiekcie mówił w superlatywach. Wspominał dawne czasy swojej kariery, mówił też o ojcu, Sławomirze. Zwrócił jednak uwagę na to, że stadionowi Polonii przydałby się remont, bo obiekt został nieco zapomniany. W zasadzie ma rację, ale z drugiej strony weźmy też poprawkę na to, że na drugoligowym poziomie nie ma jakich wielkich wymagań odnośnie do infrastruktury stadionowej. Są obiekty gorsze od tego w Pile, gdzie siedzi się niemal wyłącznie na trawie.