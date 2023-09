Wicemistrz świata nabierze kolejny klub? Magia nazwiska działa

Kasprzak i Wybrzeże. Rozbieżności nie są duże

Kasprzak znalazł się w kręgu zainteresowań Wybrzeża. W Gdańsku nawet tego nie ukrywają, ale od razu zaznaczają, że opcji na pozycję krajowego seniora jest jeszcze więcej. Pierwszy telefon do wicemistrza świata z 2014 roku został wykonany po to, aby sprawdzić, czy byłby chętny na ten kierunek. 39-latek takiej możliwości nie wykluczył, więc działacze Wybrzeża przekazali, ile są w stanie zaoferować mu pieniędzy. Kasprzak również przedstawił swoje oczekiwania . Zapytaliśmy wprost, jak duża jest rozbieżność. Usłyszeliśmy, że niewielka . Gdańszczanie w najbliższym czasie chcą doprowadzić do spotkania z zawodnikiem i spróbować jeszcze bardziej zmniejszyć różnicę. Żużlowiec ma świadomość, że na takie pieniądze, jak w Cellfast Wilkach (800 tysięcy za podpis i 8 tysięcy za punkt), nie ma co liczyć. W Grudziądzu zarabiał mniej, bo miał kontrakt gwarantujący 400 tysięcy za podpis i 4 tysiące za każdy zdobyty punkt .

Kasprzak jak Pawlicki i Buczkowski?

Kasprzak może pójść drogą Przemysława Pawlickiego i Krzysztofa Buczkowskiego, którzy również po wielu latach startów pożegnali się z PGE Ekstraligą, ale w I lidze są czołowymi postaciami. Kiedy zapytaliśmy w Wybrzeżu, jakich zdobyczy punktowych oczekiwaliby od Kasprzaka, to odpowiedzieli, że dwucyfrówek i jazdy na poziomie Buczkowskiego. Zaznaczają, że nie jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie przywoził po 2 czy 3 punkty, tylko miał znacznie więcej udanych występów.



Działacze Wybrzeża wykonali telefony do wszystkich krajowych zawodników, którzy są dostępni na tegorocznej pierwszoligowej giełdzie. Jeśli chcą zakontraktować Kasprzaka, to powinni się pospieszyć. Zawodnik ma też inne opcje. Niewykluczone, że mocniej powalczy o niego jeszcze InvestHousePlusPSŻ Poznań, który spadł do II ligi, ale po rezygnacji Trans MF Landshut Devils, znów może wystartować na zapleczu PGE Ekstraligi.



W przypadku Kasprzaka kluby zadają sobie jednak jedno ważne pytanie: jak zdrowie? Przypomnijmy, że sezon zakończył przedwcześnie z powodu kontuzji.