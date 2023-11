Wiązanka przekleństw mistrza świata! Ma gdzieś kolegów z toru

- To dość kiepskie kiedy nie dostajesz pieniędzy za punkt bonusowy. Przyjeżdżasz na trzecim miejscu za kolegą, a zawodnik za tobą nie dojeżdża do mety. Ekstraliga jest trudna i strata punktu w ten sposób nie jest fajna - mówił w serialu "Nicki Pedersen. Ostatni Gladiator" Jaimon Lidsey

- To był brak szacunku do kolegów z toru. To słabe - podkreślał z kolei Robert Kościecha, trener GKM-u. - To nie było w porządku, ale to rozumiem. Był wściekły, zły - komentował ówczesny menedżer drużyny, Janusz Ślączka.