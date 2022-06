Wiadro zimnej wody w upalne popołudnie! Kolejarz wygrywa w Poznaniu!

Poznaniacy przystępowali do tego meczu osłabieni brakiem jednego ze swoich liderów, Francisa Gustsa. Młody Łotysz nie mógł dziś wystąpić w meczu 2. Ligi Żużlowej, ponieważ startował w półfinale Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów w norweskim Elgane. Parę juniorską uzupełnił więc 18-letni wychowanek Fogo Unii Leszno, Olivier Buszkiewicz.

Kolejarz Rawicz zdominował pierwszą połowę spotkania

Wydaje się jednak, że nawet gdyby Gusts był w stanie pojechać w Poznaniu, jego obecność na niewiele by się zdała, bo poznaniacy, jak jeden mąż, prezentowali się bardzo blado od samego początku spotkania. Już w pierwszym biegu para Kaczmarek-Dróżdż pokonała podwójnie Kacpra Gomólskiego i Roberta Chmiela.

W biegu drugim młodzieżowcy zdołali doprowadzić do remisu, jednak dalej - z perspektywy gospodarzy - było w zasadzie tylko gorzej. Do dziewiątego wyścigu rawiczanie powiększali przewagę. Dominowali nie tyle na starcie, co na dojeździe do pierwszego łuku. Nawet jeśli poznaniacy dobrze wyszli spod taśmy, to na wejściu w pierwszy łuk zawodnicy Kolejarza byli z przodu.

PSŻ Poznań zerwał się tylko na chwilę

Małe przełamanie przyszło po wyścigu dziewiątym za sprawą Kevina Fajfera. Wychowanek gnieźnieńskiego Startu pokonał w biegu dziesiątym Sama Mastersa i poznaniacy wygrali ten bieg 4:2. W kolejnym wyścigu Fajfer zdołał przywieźć za plecami silną parę rawickiej drużyny - Josha Pickeringa i Daniela Kaczmarka. Tomasz Bajerski zaufał swojemu zawodnikowi i posłał go do boju w biegu dwunastym, w ramach rezerwy taktycznej, w miejsce Roberta Chmiela.

Podwójna rezerwa taktyczna - bo jeszcze Ratajczak zmienił Buszkiewicza - na niewiele się zdała, ponieważ Fajfer na wyjściu z pierwszego łuku nie opanował motocykla i upadł. Został wykluczony z powtórki biegu, w której osamotniony Damian Ratajczak przegrał z rawiczanami 2:4. W tym momencie - choć matematycznie PSŻ mógł jeszcze wywalczyć bonus - losy spotkania zostały przesądzone.

Zgodnie z przewidywaniami, Kolejarz zwyciężył w wyścigu czternastym, powiększając przewagę do czternastu punktów. Jeśli poznaniacy wygraliby w wyścigu 15 choćby 4:2, bonus zostałby w Poznaniu, bo w pierwszym meczu PSŻ wygrał 51:38. Tak się jednak nie stało. Padł remis i Metalika Recycling Kolejarz Rawicz wyjechał z Poznania z kompletem punktów, dzięki zwycięstwu 53:37.

SpecHouse PSŻ Poznań 37

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 53

SpecHouse PSŻ Poznań:

9. Kacper Gomólski 3+1 (1,1*,1,0)

10. Rune Holta 5 (2,2,0,0,1)

11. Robert Chmiel 0 (0,d,-,-,-)

12. Kevin Fajfer 8 (0,2,3,3,w,0)

13. Jonas Seifert-Salk 13 (3,1,2,1,3,3)

14. Damian Ratajczak 6+1 (3,0,1*,2,0)

15. Olivier Buszkiewicz 2+1 (2*,0,-)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

1. Daniel Kaczmarek 11+3 (3,2*,3,1*,2*)

2. Ryan Douglas 11+2 (2,3,2*,3,1*)

3. Damian Dróżdż 4+2 (2*,1,0,1*)

4. Josh Pickering 11 (1,3,3,2,2)

5. Sam Masters 11+1 (1*,3,2,2,3)

6. Tom Brennan 4 (1,3,0)

7. Kacper Kłosok 1 (0,0,1)