Wezmą niechcianych i zrobią cykl lepszy niż Grand Prix

Jako że w GP zabraknie kilku dużych, kojarzonych z tym cyklem nazwisk, to zawodnikom takim jak Janowski czy Thomsen właśnie, zwolnią się niektóre soboty. Co to oznacza? Idealną okazję na stworzenie rywalizacji dużo ciekawszej niż w mistrzostwach świata. Do tej pory Tauron SEC był cyklem z obsadą nieco gorszą niż GP, często jeździli tam zawodnicy bardziej aspirujący do walki o tytuł mistrza świata niż już realnie mogący ją podjąć. Teraz może się to zmienić.