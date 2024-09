Wezmą gwiazdę z Grand Prix. Blady strach padł na 18-krotnego mistrza Polski

Od kilku tygodni wokół Szymona Woźniaka toczy się dziwna gra. W niedzielę wieczorem zawodnik został poinformowany przez prezesa ebut.pl Stali Gorzów Waldemara Sadowskiego, że może sobie szukać nowego klubu. Dotąd zawodnik tylko czytał o tym w mediach, ale osobiście nikt go o tym nie poinformował. Aż do teraz.

Ta informacja zmobilizowała Polonię Bydgoszcz

Woźniak ma ważny kontrakt ze Stalą, ale już wiadomo, że nie zostanie on wypełniony. W Gorzowie wzięli Andrzeja Lebiediewa. Raz, że o 400 tysięcy złotych tańszy (na kwocie za podpis), a dwa, że Woźniak podpadł po odwołanym meczu z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Stal została za to ukarana walkowerem i poniosła duże finansowe straty.

Informacja, że Woźniak jest wolny, zmobilizowała środowisko żużlowe w Bydgoszczy. Abramczyk Polonia mocno pracuje nad zakontraktowaniem zawodnika, bo jeśli go przekona, to stanie się pierwszą siłą w Metalkas 2 Ekstralidze. Polonia ma już Krzysztofa Buczkowskiego, Kaia Huckenbecka i Aleksandra Łoktajewa. Dokładając Woźniaka postawi pod ścianą FOGO Unię Leszno, która wydała 12 milionów na skład i myślała, że wygra ligę w cuglach. Polonia z Woźniakiem stanie się poważną konkurencją.

Marzą o Woźniaku, są zdeterminowani

Ktoś powie, że zawodnik z takimi ambicjami jak Woźniak nie będzie chciał iść do pierwszej ligi, ale może go przekonać to, że Polonia naprawdę chce go mieć. Cała Bydgoszcz teraz walczy o Woźniaka, bo wie, że z nim będzie łatwiej, a poza tym prezes Jerzy Kanclerz od dawna marzył o powrocie akurat tego zawodnika.