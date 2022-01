Rune Holta podpisał tzw. kontrakt warszawski z Eltrox Włokniarzem Częstochowa. To umowa bez ustalonych warunków finansowych i gwarancji startowych. Takie rozwiązanie pozwoli jednak Holcie w dowolnym momencie sezonu 2022 związać się z innym klubem.

W Eltrox Włókniarzu Częstochowa będzie gorąco na treningach

Niewykluczone, że tym klubem będzie właśnie Włókniarz, że to w Częstochowie Holta podpisze normalną umowę. Żużlowiec nie ma co prawda z klubem żadnych ustaleń, ale w ciemno można założyć, że dostanie szansę pokazania się w jednym ze sparingowych spotkań. Będzie też zapewne trenował z zespołem. Jeśli będzie wyglądał dobrze na tle innych zawodników, to niewykluczone, że Włókniarz się skusi. Zwłaszcza jeśli młodzi Polacy: Kacper Woryna i Bartosz Smektała dalej będą jeździli poniżej oczekiwań.

Wiele wskazuje na to, że Holta będzie świetnie przygotowany do sezonu. Już teraz pracuje za dwóch. I choć w sezonie 2021 wyglądał pod względem fizycznym świetnie, to teraz robi wszystko, żeby prezentować się jeszcze lepiej.

Takie podejście żużlowca może zaprocentować naprawdę wysokim kontraktem. Poza Holtą nie ma dobrych zawodników do wzięcia, a w ciemno można założyć, że po dwóch, trzech kolejkach działacze zaczną rozpaczliwie szukać ludzi zdolnych nie tylko załatać dziury, ale i dorzucić coś ekstra. Holta takim żużlowcem jest.

Arged Malesa już dziś powinna się zgłosić do Holty

W zasadzie to aż dziw bierze, że do Holty jeszcze nie zgłosiła się Arged Malesa Ostrów, która ma nadwyżkę obcokrajowców, ale na pozycjach polskich seniorów ma jedynie dwóch starszych panów: Grzegorza Walaska i Tomasza Gapińskiego. Ten trzeci mógłby wzmocnić rywalizację w składzie i podnieść wartość zespołu, który w tej chwili jest skazywany na spadek.

Z naszych ustaleń wynika, że Holta raczej nie ma co liczyć na jakąś wielką kasę za podpis, ale może dostać taką stawkę za punkt, że przy średniej 7-8 punktów na mecz zgarnie ponad milion złotych. To nie będzie najwyższy kontrakt w jego karierze, bo Holta miał już w przeszłości kilka milionowych umów, ale najlepszy w ostatnich latach.