Weszli z buta i narobili sobie wrogów. Było warto?

Tak beniaminek narobił sobie wrogów

Ocena drużyny. Beniaminka z Krosna należy rozpatrywać z dwóch stron. Pierwsza to taka, że działacze szturmem weszli na transferową giełdę i zrobili niezłe zamieszanie. Przy okazji stając się dla ligowej konkurencji wymagającym, a niektórzy mówili “psującym" giełdę graczem.



Innej drogi jednak nie było, jeśli Wilki myślą na serio o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Udało się więc zbudować całkiem niezłą drużynę za niemałe pieniądze, ale gwarantującą nadzieję na to, że uda się uniknąć degradacji. Co prawda beniaminek na papierze pewnie jest najsłabszą drużyną, ale ta misja wcale nie jest skazana na niepowodzenie.