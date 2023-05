Weryfikacja najsłabszych. Ta kolejka wskaże spadkowicza?

Szósta kolejka PGE Ekstraligi ułożyła się tak, że choć aktualna tabela nie do końca to wskazuje, to cztery najsłabsze zespoły odjadą domowe spotkania. W teorii najciekawiej zapowiada się mecz Cellfast Wilków Krosno z ebut.pl Stalą Gorzów, bo choć większość kibiców i ekspertów jest pod wrażeniem jazdy Stali, to jednak gorzowianie mają na swoim koncie remis, zwycięstwo i trzy porażki. Podopieczni Stanisława Chomskiego mają nienajlepszy bilans, ale porażki ze Spartą we Wrocławiu, czy u siebie z Motorem Lublin chyba można było wkalkulować. Krośnianie z kolei zaczęli nadzwyczaj dobrze sezon, ale pierwsza potyczka z naprawdę poważnym rywalem ich zweryfikowała, bo w Częstochowie przegrali 34:56.