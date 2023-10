Weekend jak ze snów. Kolejne mistrzostwo dla Polski

W Opolu nikt nie wyobrażał sobie scenariusza, w którym gospodarze kończą zawody bez złotego medalu. Pomimo, że w stolicy polskiej piosenki zabrakło największych gwiazd z Bartoszem Zmarzlikiem na czele, to i tak Szymon Woźniak oraz Przemysław Pawlicki to uznane nazwiska należące do światowej czołówki. Zresztą w zestawieniach rywali również brakowało choćby jednego stałego uczestnika cyklu Grand Prix, co działało na naszą korzyść.