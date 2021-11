Srebrny i brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, w ostatnich latach nie spisywał się na miarę oczekiwań, które miano wobec - w pewnym momencie - jednego z większych talentów polskiego żużla. Przez pięć lat startował w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak dwa, niezbyt udane sezony w Toruniu spowodowały, że przeniósł się o szczebel niżej.

Zasilił drużynę Wybrzeża Gdańsk i to był strzał w dziesiątkę. Gomólski wykręcił średnią na poziomie 2,190 pkt./bieg. Tak dobre wyniki spowodowały, że zainteresował się nim ekstraligowy Falubaz Zielona Góra. Ta decyzja nie była jednak już tak dobra i Gomólski wystąpił w zaledwie w pięciu meczach, zdobywając średnio niewiele powyżej punktu w każdym biegu.

Reklama

Kacper Gomólski już raz prawie trafił do 2. Ligi Żużlowej

Tak słabe wyniki spowodowały, że ponownie musiał zejść poziom rozgrywkowy niżej i ponownie dołączył do gdańskiego Wybrzeża. Tym razem nie był już jednak liderem, a co najwyżej średnim zawodnikiem drugiej linii. Jego średnia wynosiła ok. 1,6 pkt./bieg i przed sezonem 2021 musiał szukać nowego klubu.

Wydawało się, że będzie zmuszony zasilić szeregi drugoligowego Kolejarza Opole, jednak pod koniec okienka otrzymał ofertę z ROW-u Rybnik, gdzie trenerem został Marek Cieślak - szkoleniowiec, który dostrzegł potencjał w Gomólskim i ściągnął go w 2012 roku do Tarnowa. Miniony sezon był dla niego dość udany, bo wykręcił średnią na poziomie 1,811 pkt./bieg, jednak pomimo tego nie znalazł zatrudnienia w eWinner 1. Lidze na sezon 2022.

SpecHouse PSŻ Poznań ma nowy zarząd i pierwszego zawodnika

Gomólski to pierwszy zawodnik w kadrze SpecHouse PSŻ-u Poznań na sezon 2022. Jego transfer można określić mianem transferowej bomby, bo choć jest to ruch spodziewany, to jednak dość spektakularny. Na pewno pomoże też nowym włodarzom, którzy od wczoraj sprawują władzę w klubie. Transfer Kacpra Gomólskiego wleje sporo optymizmu w serca poznańskich kibiców.

Kogo jeszcze należy spodziewać się w kadrze PSŻ-u Poznań? Przesądzone wydają się być transfery Aleksandra Łoktajewa, Kevina Fajfera i Władimira Borodulina. Zostać mają Robert Chmiel i Jonas Seifert-Salk. Odejdzie za to Matias Nielsen, który zasili szeregi Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. W zamian za Duńczyka, do PSŻ-u ma trafić jeden z utalentowanych ostrowskich juniorów. Czynione są też starania by w Poznaniu startował Petr Chlupac - żużlowiec związany kontraktem z eWInner Apatorem Toruń.