„Wczoraj było kiepsko, a dziś jest światełko w tunelu”. Potężne zawirowania w klubie

Dramatyczna sytuacja Unii Tarnów to efekt tego, że klub od lat wisi na pasku Grupy Azoty . Kolejni rządzący klubem o nic nie musieli się martwić, bo na końcu zawsze mogli liczyć na kasę ze spółki skarbu państwa. I to bardzo dużą, liczoną w milionach złotych.

Sądzili, że dostaną 3,5 miliona złotych

Od ludzi pracujących w klubie słyszymy, że niewiele brakowało, by faktycznie zapadły decyzje, od których nie byłoby odwrotu . Na czwartek było nawet planowane zebranie rady nadzorczej. Nikt nie mówi wprost, że miała na nim zapaść decyzja o "zgaszeniu światła", ale różne scenariusze, także ten najgorszy z możliwych, mogły być wzięte pod uwagę.

Jest duża presja na zakład

Zebranie jednak odwołano, a ludzie odpowiedzialni za klub dali sobie dwa tygodnie na wyprostowanie czego się da . Słyszymy, że jest jednak szansa na to, że Grupa Azoty coś da. Dzięki temu, że Wardzała nagłośnił temat, jest duża presja na GA i władze miasta, ale i też na lokalny biznes, żeby pomogły.

W klubie mówi się wprost, że mając taki skład, byłoby głupotą to wszystko zmarnować. Unia jest głównym faworytem do wygrania Krajowej Ligi Żużlowej. Bez pieniędzy jej jednak nie wygra. Dlatego teraz z jednej strony działacze czekają na ważne decyzje, a sztab szkoleniowy szykuje tor na pierwszy trening. Wszystko jest robione tak, jakby zespół miał wystartować. A czy tak się stanie? Na odpowiedź możemy poczekać do połowy marca.