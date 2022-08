Wczoraj awans, dziś wielka nowina. Gwiazda nadal na pokładzie!

Wychowanek ROW-u Rybnik pod Jasną Górę trafił po spadku macierzystego klubu z PGE Ekstraligi. O ile pierwszy sezon pozostawiał wiele do życzenia i nie każdy chciał jego pozostania we Włókniarzu, o tyle ten obecny zwłaszcza teraz wygląda dobrze, by nie powiedzieć rewelacyjnie. 25-latek odżył po nawiązaniu współpracy z Rafałem Lewickim, który przymusowo rozstał się z Artiomem Łagutą i u Polaka odpowiednio poukładał sprawy sprzętowe. Efekt? O Worynę biła się teraz połowa ligi.