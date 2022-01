27 czerwca 2020 roku - tę datę 23-latek będzie zapewne pamiętał długo. Dokładnie tego dnia odbył się przełomowy dla kariery Lidsey’a mecz. Fogo Unia Leszno podejmowała wówczas na własnym torze Motor Lublin. Australijczyk zaprezentował się z dobrej strony - w pięciu startach zdobył 9 punktów. Lidsey wkupił się tym występem w łaski trenera Piotra Barona, który stawiał na niego już 1do końca sezonu. Młody żużlowiec odwdzięczył się za zaufanie, którym obdarzył go szkoleniowiec i ze średnią 1,787 pkt./bieg był ważnym ogniwem mistrzowskiej drużyny w pozostałej części rozgrywek. - Spisywałem się w tamtym sezonie lepiej niż ktokolwiek przewidywał - przyznał Australijczyk w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Speedway Star.

Kolejny sezon, 2021, nie był dla Australijczyka aż tak udany. Lidsey mocno spuścił z tonu i na koniec sezonu legitymował się średnią na poziomie 1,403 pkt./bieg. - W porównaniu z sezonem 2020, miałem w tym roku problemy - przyznał żużlowiec. - W tamtym roku spisywałem się bardzo dobrze, lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Wchodząc w ten sezon, oczekiwania były naprawdę duże i naprawdę mnóstwo zmieniło się w moim prywatnej sferze mojego życia. Było zupełnie inaczej - tłumaczył Lidsey na łamach Speedway Stara.

- Tak będzie przez wiele najbliższych lat. Było ciężko w 2020, ale jesteśmy dalej razem i oni są ze mną na każdym kroku mojej drogi. Nie ma to znaczenia, gdzie jestem na świecie - jesteśmy wszyscy razem i to jest to, co się teraz liczy. Czyni to życie trochę łatwiejszym - zwierzył się były indywidualny mistrz świata juniorów.

- Jest czasem ciężko, bo nie mamy w Polsce przyjaciół i jest bariera językowa. Jest ciężko i nikt nie mógł lecieć tam na święta przez COVID-19. Moja rodzina i przyjaciele nie mogli mnie odwiedzić i spowodować, że te miesiące upłynęłyby szybciej - podsumował Lidsey.