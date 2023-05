Wciąż szuka dobrej formy. Wieczorem otrzyma wolne?

Mateusz Świdnicki nie znalazł się w awizowanym składzie Cellfast Wilków na wieczorny pojedynek z Betard Spartą Wrocław. Wychowanek Włókniarza nie ma najlepszego wejścia w sezon i niewykluczone, że właśnie skończyła się do niego cierpliwość. Pewni będziemy jednak dopiero o 20:30, bo właśnie wtedy rozpocznie się spotkanie na Stadionie Olimpijskim. Co jeszcze ciekawego wydarzy się w ten weekend? Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym telewizyjnym rozkładem jazdy.