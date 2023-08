Wciąż nie ma mocnych na Polaków. Rywale liczyli na cud

Już od kilku lat klasyczna formuła drużynowych mistrzostw świata juniorów została zastąpiona turniejem parowym . Miało to na celu oczywiście utrudnienie zadania Polakom, którzy totalnie zdominowali imprezę w latach wcześniejszych, kończąc ją aż piętnastokrotnie na najwyższym stopniu podium. W ewentualny sukces wierzyli zwłaszcza miejscowi kibice. Obiekt w Rydze wypełnił się do połowy, co jak na zmagania młodzieżowców nie było wcale złym wynikiem.

Zgodnie z oczekiwaniami "Biało-czerwoni" zaczęli dominować od pierwszej gonitwy i jedyną wpadkę zaliczyli wyłącznie w starciu z Duńczykami. Gorycz porażki przełknął wówczas Bartłomiej Kowalski. Zawodnik Betard Sparty Wrocław musiał uznać wyższość obu rywali i więcej nie pojawił się na torze, ponieważ do końca rundy zasadniczej zmieniał go kapitalnie dysponowany Wiktor Przyjemski .

Wychowanek Polonii Bydgoszcz świetnie uzupełniał się z Mateuszem Cierniakiem, co zaowocowało bezpośrednim awansem naszych "Orłów" do wielkiego finału. O udział w decydującej gonitwie dnia w barażu walczyli wcześniej wspomniani Duńczycy oraz Łotysze. Górą okazali się ci pierwsi, choć Francis Gusts dwoił się i troił, by wyprzedzić chociażby jednego przeciwnika. Żywiołowo dopingowała go też publiczność na trybunach, lecz ostatecznie na nic się to zdało.