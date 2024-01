Wciąż czekają na kolejną legendą. W nim pokładają nadzieje

Greg Hancock to żywa legenda sportu żużlowego. Amerykanin po "czterdziestce" zdobył trzy tytuły mistrza świata. Jest ostatnim zawodnikiem swojego kraju, któremu udało się wejść na tak wysoki poziom. Żużlowi kibice ze Stanów wciąż jednak czekają na kogoś, kto w mały sposób nawiąże do sukcesów 4-krotnego mistrza. Obecnie najbliżej tego jest Luke Becker. To w nim pokładane są wielkie nadzieje.