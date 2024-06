Wbili szpilkę najlepszej lidze świata. Błyskawiczna reakcja, to może być rewolucja

W zeszły wtorek (28 maja) w Gorzowie doszło do największej kompromitacji polskiego żużla w ostatnich latach. Według jednych teorii źle położona plandeka, według innych położona na mokry tor, a jeszcze według innych krzywizna toru w Gorzowie. To wszystko spowodowało, że zawodnicy Stali Gorzów i GKM-u Grudziądz nie chcieli jechać w spotkaniu ligowym na niebezpiecznym torze, a sędzia Michał Sasień przyznał obustronnego walkowera.

- Plandeka w Pradze była świetna. W Ekstralidze tego rodzaju plandek nie mamy i one wszystkie przeciekają . Niezależnie gdzie się człowiek w Polsce pojawi, plandeka cieknie, robią się pasy na torze. W Pradze trzy dni lało i plandeka nie przeciekła . Były dwa miejsca nieco odmoczone, ale to na prostych i w ogóle to nie przeszkadzało. I organizatorzy i plandeka do spółki zrobili genialną robotę - mówił nam Dominik Kubera.

- Drugi raz startowałem na nowym torze i drugi raz wszedłem do finału. Dokładam punktów do tabeli i to najbardziej cieszy. Podejmuję dobre decyzje. Finał w Pradze był wyciągnięty z mega trudnych warunków. Miałem mniej szczęścia w losowaniu pól startowych, trafiłem dwukrotnie na trzecie pole, najsłabsze tego dnia. Będąc pierwszy raz na torze, wjazd do finału to jest coś. Co prawda byłem już w Pradze siedem lat temu, ale złamałem wówczas obie nogi i nie chcę tego pamiętać - wyznał nam Dominik Kubera ciesząc się z odniesionego w Pradze sukcesu.