Wbili szpilkę lokalnemu rywalowi. Wyśmiali go publicznie

Wiemy, jakie problemy mieli w sezonie 2023 działacze z Krosna. Ich tor był nieregulaminowy, na moment stracił nawet licencję. To tam doszło do słynnego skandalu z Indywidualnymi Mistrzostwami Polski, kiedy to zawodnicy odmawiali jazdy i zawody finalnie przełożono do Łodzi. W lidze początkowo tor Wilków był ich sprzymierzeńcem, ale ostatecznie okazał się przekleństwem, bo łatka przylgnęła do nich już do końca sezonu.