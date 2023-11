Ważne zmiany w regulaminie. Kluby odetchną z ulgą

Wszystko jasne, jeśli chodzi o przyszłoroczny regulamin w polskich ligach żużlowych. Władze PZM-otu we wtorkowy wieczór opublikowały dokument, z którego wynika kilka istotnych zmian względem minionego już sezonu. Oto, na co należy zwrócić największą uwagę.

Rozszerzono zastępstwo zawodnika

Do tej pory było tak, że kluby mogły stosować zastępstwo zawodnika tylko za żużlowca legitymującego się najwyższą średnią. To bardzo dotknęło kilka drużyn w ostatnim sezonie. Na przykład Stal Gorzów straciła szanse medalową, kiedy musiała radzić sobie bez Andersa Thomsena. Teraz ten przepis został nieco zliberalizowany. Od przyszłego roku zastępstwo będzie możliwe za dwóch zawodników z najwyższą średnią, a w przypadku rundy play-off aż za trzech.

Zła wiadomość dla juniorów zagranicznych

Z istotnych zmian odnotujmy również zwiększenie dopuszczalnego wieku dla rezerwowego. Przypomnijmy, że pod numerami 8 i 16 trenerzy mogą desygnować rezerwowych. Do tej pory ich wiek ograniczony był do 23 lat. Teraz to się zmienia i ta granica została przesunięta do 24 lat.