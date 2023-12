Ważne obrady przerwane przez zachowanie posła! Zostanie „sławny” [FELIETON]

Betonowanie PKOL

W tygodniu mieliśmy posiedzenie Komisji Sportu której jestem członkiem. Temat dyskusji był gorący, bo związki sportowe zrzeszone w Polskim Komitecie Olimpijskim zaczęły protestować. PKOL chciał zmienić swój statut. Jedną z wielu zmian miało być wydłużenie kadencji zarządu. Ta zmiana została uznana za ,,betonowanie" związku. Do tego doszło kilka zmian technicznych kto i kiedy może głosować. To zawsze budzi niepokój.

Tak przerwano obrady

Podczas obrad Komisji padło wiele pytań, a w posiedzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli naszych dyscyplin z PZPN na czele. Skoro największy polski związek sportowy z prezesem na czele uczestniczył w naszym posiedzeniu to musiało być ważne i takie też było. Komisja nie dotrwała do końca, ale PKOiL wycofał się z kilku pomysłów w tym z najbardziej kontrowersyjnego. Komisja musiała przerwać swoje posiedzenie, bo w głównym budynku coś się wydarzyło. Jak zapewne wszyscy wiedzą, jeden z posłów ganiał z gaśnicą. Nie będę oceniał tego zachowania na łamach sportowej strony. Na pewno był to skandal i to międzynarodowy. Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. No cóż, nie wszyscy wytrzymują ciśnienie, a być może po prostu znaleźli łatwy sposób aby ,,zostać sławnym".