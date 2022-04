Ważna przesyłka utknęła w Kijowie. Będzie skandal?

Arged Malesa Ostrów wciąż nie ma oświetlenia, które jest wymogiem rozgrywania ekstraligowych spotkań. Ważna dla klubu przesyłka utknęła pod Kijowem.

Arged Malesa nie ma jak dokończyć budowy oświetlenia

Z naszych informacji wynika, że transport miał dotrzeć dwa tygodnie temu, ale nic takiego się nie stało. Klub już wie, że przez Ukrainę ten transport nie przejedzie. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy w ciągu kilku dni, które zostały do inauguracji w Ostrowie, Arged Malesa zdoła odebrać wszystkie elementy potrzebne do wykończenia budowy oświetlenia. A bez tego mecz z ZOOleszcz GKM-em na pewno się nie odbędzie.

Arged Malesa może mówić o wielkim pechu. Przed ostatnie trzy miesiące stadion wyglądał jak wielki plac budowy. Jeszcze miesiąc temu niewielu wierzyło w to, że beniaminkowi uda się wyjść z tego błota i doprowadzić obiekt do porządku. Tak się jednak stało. Do pełni szczęścia brakuje jednak postawienia kropki nad "i".

Czy będzie skandal? Czy mecz PGE Ekstraligi zostanie odwołany?

Jeśli oświetlenia nie będzie, to może dojść do skandalu z odwołaniem meczu. No, chyba że Ekstraliga zdecyduje wcześniej o przełożeniu całej kolejki. Dla Arged Malesy byłoby to wybawienie.

Dodajmy, że wojna w Ukrainie jest problemem dla kilku innych klubów Ekstraligi, które zamówiły plandeki przykrywające tor u producenta, który szyje je w Kijowie. Już wiadomo, że zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa, Motor Lublin, Fogo Unia Leszno i GKM dostaną plandeki z opóźnieniem.