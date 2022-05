Wątpią w swój klub. Tego boją się najbardziej

Unia Tarnów bez pieniędzy Grupy Azoty mogłaby praktycznie zamknąć interes. Wydaje się jednak, że za wcześnie, by mówić, że to się stanie, że za rok Unia zostanie bez swojego najważniejszego sponsora.

Na razie Grupa Azoty płaci za punkty zawodników Unii Tarnów

Grupa Azoty przez lata wyłożyła wiele milionów na tarnowski żużel. Gdy trzeba było, łatała dziury w budżecie, żeby tylko Unia mogła dalej startować. W tym roku koncern zrobił małą poprawkę. Już nie przelewa kasy na klub, lecz bezpośrednio na konta zawodników. Wielkich przelewów nie ma, bo zespół na razie prezentuje się słabo. Wygrał dwa mecze i jest na trzecim miejscu od końca.

Po 32:58 ponownie do głosu doszli wszyscy ci kibice, którzy martwią się, że taka jazda może zniechęcić sponsorów do klubu. - Dobrze, że Wandy Kraków nie ma, bo kwintesencją tego klubu byłoby jeszcze tam dostać w palnik do 30 - zauważa Krystian.

Unia Tarnów bije haniebne rekordy

Inni piszą w mediach społecznościowych o ostatnim sezonie i nabijają się ze sloganu #NowaUnia, bo pod takim szyldem drużyna rozpoczęła ten sezon. Problem w tym, że w tej nowej Unii jest wiele z tej starej. Odszedł w zasadzie jedynie prezes Łukasz Sady, reszta została.

Przed sezonem 2022 żaden ze znaczących zawodników nie chciał podpisać kontraktu z Unią. Odeszli juniorzy: Dawid Rempała i Przemysław Konieczny. Gdyby nie angaż Marka Cieślaka w roli koordynatora sztabu szkoleniowego, to ostatnie okno transferowe można by uznać za całkowicie nieudane. Cieślak jednak nie wsiądzie za zawodników na motocykl. A wielu z nich zwyczajnie brakuje umiejętności. Nawet na drugą ligę.

- Unia bije haniebne rekordy porażek. Zasłużony klub stał się pośmiewiskiem w całej Polsce - zwraca uwagę pani Aneta, ale nadziei na szybką zmianę nie ma, a jeśli Unia przegra zaległy mecz z Texom Stalą Rzeszów to spadnie na przedostatnie miejsce w tabeli.

Statystyka meczu Kolejarz - Unia

Unia Tarnów 32 1. Kenneth Hansen 1 (0,0,-,-,1) 2. Tero Aarnio 3 (w,3,d,0) 3. Oskar Bober 7 (2,2,0,0,3) 4. Piotr Pióro 6 (2,0,3,1,0,0) 5. Peter Ljung 11 (1,2,3,1,1,3) 6. Mateusz Gzyl 2+1 (0,1*,1) 7. Jakub Sroka 2 (1,0,1)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 58 9. Daniel Kaczmarek 14 (3,3,3,3,2) 10. Damian Baliński 8+2 (3,1,2*,2*,-) 11. Damian Dróżdż 4+1 (1,1,w,2*) 12. Josh Pickering 10+3 (2*,3,2,2*,1*) 13. Sam Masters 11+1 (3,1*,2,3,2) 14. Steven Goret 4+1 (3,0,1*,0) 15. Wiktor Przyjemski 7+1 (2*,2,3)