Walka nie tylko na torze. Chcą im zabrać lidera

Kacper Woryna to od paru tygodni jedno z najgorętszych nazwisk na rynku. Wychowanek ROW-u Rybnik po przeciętnym wejściu w sezon nawiązał współpracę z uznanym w środowisku Rafałem Lewickim i od tego momentu pokazuje drugą, zdecydowanie lepszą twarz. Chyba nie zaskoczymy nikogo stwierdzeniem, że utalentowany Polak jest obecnie jednym z liderów zielona-energia.com Włókniarza i to głównie dzięki niemu częstochowianie zaliczyli imponującą końcówkę fazy zasadniczej najlepszej ligi świata.

Nic więc dziwnego, iż po 25-latka ustawia się teraz kolejka chętnych. Wpłynęły już do niego chociażby oferty z Leszna czy Grudziądza. Ta najpoważniejsza pochodzi jednak z Wrocławia. Betard Sparta kusi Worynę nie tylko świetnymi pieniędzmi, ale i możliwością dalszej współpracy z Rafałem Lewickim. Jeżeli obecny reprezentant Włókniarza przeniósłby się do stolicy Dolnego Śląska, to wcześniej wspomniany manager mógłby spokojnie pomagać zarówno Artiomowi Łagucie (ma powrócić w 2023) oraz właśnie jemu.