Walczyli o niego prawie wszyscy, a on jeździ pół prostej z tyłu

0,0,0,0,0 - to dorobek Borowiaka z memoriału Alfreda Smoczyka, który w minioną niedzielę rozegrano na jego domowym torze w Lesznie . Jeszcze kilka lat temu powiedzielibyśmy, że pewnie po prostu nie dał rady w mocnej obsadzie, która zwykle jest w tych zawodach. W tym roku także było kilka dużych nazwisk: Kołodziej, Smektała, Pawlicki, Lidsey, Buczkowski czy Zengota. Nikt nie oczekuje od Borowiaka zwycięstw z tak renomowanymi rywalami (choć podobnych rok temu pokonywał). Maksym ma przede wszystkim radzić sobie z tymi, którzy są w jego zasięgu.

Tacy jednak w niedzielę też byli. Bo jak inaczej nazwać Huberta Jabłońskiego, Antoniego Mencela czy Nazara Parnickiego, czyli kolegów z Unii Leszno, którzy z Borowiakiem mieli przegrać rywalizację o miejsce w składzie ekstraligowej drużyny. Póki co, to właśnie Maksym wygląda z nich najsłabiej. Oczywiście, 18-letni żużlowiec może być w fazie testów, ale przecież każdy teraz testuje, a jednak tak słabe wyniki dają do myślenia. Tym bardziej, że w sparingach też jakiegoś wielkiego szału nie było. Na memoriale już było fatalnie.