Walczył z depresją i COVID-em. Wydawało się, że to koniec

Fredrik Lindgren ma 38 lat. 40-stka zagląda mu między oczy, ale to nie przeszkadza mu w rozwoju swojej kariery. Szwed w niedawno zakończonym sezonie został wicemistrzem świata na żużlu. Przegrał tylko z Bartoszem Zmarzlikiem. Do tego dołożył złoty medal i Drużynowe Mistrzostwo Polski z Platinum Motorem Lublin. Tak dobrego roku nie mógł sobie wymarzyć. Tym bardziej, że jeszcze nie tak dawno walczył ze swoim zdrowiem i musiał mierzyć się z falą hejtu.

Pokonał COVID-a i depresję

U boku polskiej gwiazdy odzyskał blask

Kiedy wydawało się, że Lindgren najlepsze lata ma już za sobą i nic wielkiego w żużlu nie osiągnie, wtedy przyszedł rzeczony sezon 2023. Szwed zmienił barwy klubowe w polskiej lidze. Przeniósł się do Motoru Lublin, gdzie zaliczył renesans formy. Zmiana wyszła mu na dobre. Nie dość, że zdobył złoto w PGE Ekstralidze, to na dodatek poprawił indywidualne statystki. W sezonie 2022 zdobył z bonusami łącznie 172 punktów, a w ostatnich rozgrywkach 199. Różnica widoczna gołym okiem.

Co ciekawe, w Lublinie spotkał swojego największego rywala w cyklu Grand Prix. Chodzi o Bartosza Zmarzlika, z którym toczył do ostatniej rundy batalię o złoty medal. To jednak Szwedowi wyszło na dobre, bo dawny blask odzyskał startując i trenując właśnie z Polakiem. Obaj przyznają zresztą, że nie było między nimi złej krwi. W mistrzostwach świata ze sobą walczyli, ale w lidze zapominali o tym i dogadywali się co najmniej dobrze.