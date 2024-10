Walczy o transfer do polskiego klubu. Cudem uniknął kalectwa

Kariera Patricka Hansena nabierała rozpędu, kiedy 26 sierpnia 2023 roku uległ wypadkowi. Pierwsze diagnozy były fatalne, bo duński zawodnik miał być sparaliżowany. Lekarze w Kaliszu dokonali cudu i Hansen chodzi już o własnych siłach, choć wciąż trochę brakuje mu żeby wrócić do pełni sprawności.

Żużel. Patrick Hansen liczy na znalezienie klubu

Duńczyk liczy na angaż w Metalkas 2. Ekstralidze. Poprzez turnieje indywidualne chce sobie zrobić reklamę. Trzeba przyznać, że po takiej przerwie Duńczyk świetnie wygląda na motocyklu, choć gdy warunki robią się wymagające, nie ma jeszcze na tyle sił, by okiełznać motocykl.

- Chcę podpisać kontrakt z polskim klubem. Taki jest mój cel. Nie stać mnie, żeby jeździć tylko w turniejach memoriałowych. Muszę mieć kontrakt. Jestem w trudnej sytuacji, bo późno wracam. Nie wiem, czy startując w turniejach indywidualnych zrobiłem sobie dobrą reklamę, bo moje punkty nie zachwycały, ale ludzie, którzy mnie oglądają widzą, że kwestią czasu jest powrót do dobrej formy. Mam nadzieję, że ktoś we mnie uwierzy i da mi szansę. Jestem pewien, że na wiosnę będę gotowy - mówi nam Patrick Hansen, który przez ostatnie lata związany był z ROW-em Rybnik.

Żużel. Kluby się z nim nie kontaktowały, ale ma na to plan

Żaden klub się jeszcze nie kontaktował z Patrickiem Hansenem, ale Duńczyk ma na to plan. Jeśli nie uda mu się podpisać kontraktu w listopadzie, zrobi to na wiosnę, jeśli oczywiście będzie chciał go zatrudnić.