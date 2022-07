Walasek chce Ekstraligi, ale czy Ekstraliga chce Walaska?

Noty dla zawodników Arged Malesy Ostrów Wielkopolski:

Tomasz Gapiński 4+. Nie było źle, zwłaszcza w porównaniu do poprzednich meczów. Gapiński stwarzał realne zagrożenie dla torunian i nieprzypadkowo pojechał w 15. biegu. Tak czy inaczej PGE Ekstraliga to już nie jest jego poziom.

Oliver Berntzon 4+. Tuż przed meczem ogłoszono jego pozostanie w Ostrowie i chyba go to natchnęło. Jeden z jego lepszych wyników w sezonie. Przede wszystkim nie dawał się tak wyprzedzać, jak zazwyczaj. Momentami to nawet on był tym wyprzedzającym.