Wagony pieniędzy dla polskich klubów. Do tego będzie namawiał zawodników

Canal+ zwyciężył wyścig o prawa telewizyjne do pokazywania rozgrywek PGE Ekstraligi. Nowa umowa została podpisana na okres 2026-2028, a jej roczny przelew do podziału na wszystkie kluby wynosi 71,5 miliona złotych. - To były i są wariackie pieniądze - grzmi Jan Krzystyniak, były żużlowiec, a obecnie ekspert. Zawodnicy już zacierają ręce, bo liczą na kolejne wysokie podwyżki. Panuje przerażenie, że znów większość pieniędzy zostanie przeznaczona na ich kontrakty. - Będę namawiał do zawierania jeszcze wyższych umów - zapowiada.