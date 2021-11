Kamil Hynek, Interia.pl: Już oficjalnie zostałeś przedstawiony jako nowy zawodnik klubu z Grudziądza. Czym skusił cię GKM?

- Główny powód, to jazda w PGE Ekstralidze. Będę mógł za jednym zamachem spełnić marzenie i zrobić kolejny krok do przodu w swojej karierze. Do elity zaprowadziła mnie tytaniczna praca wykonana w ostatnich latach. Nie mogę się już doczekać, kiedy skonfrontuję swoje umiejętności z najlepszymi.

Przeprowadzka nie będzie daleka. Z Bydgoszczy, gdzie ostatnio jeździłeś i się jakiś czas temu osiedliłeś - do Grudziądza masz przysłowiowy rzut kamieniem.

- Następnej przeprowadzki jednak nie planuję (śmiech). Lubię Bydgoszcz, świetnie mi się tam mieszka. Faktycznie, z warsztatu na stadion nowego klubu będę miał całkiem blisko. To duży plus, bo będzie możliwość częstego trenowania na domowym torze.

Zdradź trochę kulis, GKM był najbardziej konkretny, czy tych ofert z PGE Ekstraligi nie było aż tak dużo żeby wybrzydzać?

- Po dwóch całkiem dobrych sezonach, mój manager nie mógł narzekać na brak telefonów. Ale dobrze to ująłeś, GKM był bardzo zdeterminowany. Działacze mieli przygotowany czytelny plan na mnie i moją rolę w zespole.

Tor w Grudziądzu powinien ci pasować. Dostrzegasz w nim jakieś podobieństwa z obiektem w Bydgoszczy?

- Ciężko stwierdzić. Na pewno geometria jest diametralnie różna. Nastawiam się, że poświęcę trochę czasu zanim odnajdę właściwą szybkość w silnikach i motocyklach.

O słynnym dębie na drugim łuku słyszałeś, podobno lubi przyciągać zawodników na zewnętrzną?

- Słyszałem (śmiech). Nie przejmuję się nim. Skupię się na torze, nawierzchni, a nie przyrodzie.

Jesteś idealnym przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych. W dwa sezony przeszedłeś drogę z 2. LŻ do PGE Ekstraligi.

- Na tak postawione pytanie zawsze odpowiadam, że nie ma rzeczy niemożliwych i jestem żywym dowodem na to, że po kroku w tył istnieje szansa na zrobienie od razu dwóch do przodu.

Kiedy ci nie szło i wpadłeś w dołek formy, poczyniłeś jakieś zmiany?

- Nie wprowadzałem żadnych korekt w teamie. On został ten sam. Dużo przeszliśmy razem. Usiedliśmy wspólnie, wyciągnęliśmy wnioski i podjęliśmy pewne kroki. Zmieniłem nieco przygotowania do sezonu, oddajemy nasze silniki w ręce najlepszych tunerów na świecie. Mam większą świadomość, jakich jednostek potrzebuję.

Pewnie chciałbyś pójść śladem wujka - Artioma Łaguty. On w GKM-ie był liderem, a z Grudziądza odchodził mając już status lidera i gwiazdy.

- Owszem, wziąłbym w ciemno taki scenariusz. Będę robił co w mojej mocy żeby przynajmniej zbliżyć się do jego wyników.

Jakie masz relacje z Jerzym Kanclerzem? Prezes Abramczyk Polonii wylał w mediach żale, że wystawiłeś klub z Bydgoszczy do wiatru.

- W moim odczuciu normalne. Przywitamy się, pogadamy. Czytałem, że prezes miał jakieś pretensje, ale to już przeszłość. Nie zamierzam do tego wracać.

Czyli nie spaliłeś mostów w Bydgoszczy?

- Oczywiście, że nie. Przyjechałem na pożegnanie sezonu, podziękowaliśmy sobie z prezesem i pożyczyliśmy powodzenia.

Gdyby nie wyszedł "romans" z PGE Ekstraligą, zostałbyś w Polonii?

- Jasne, to świetny klub, ze znakomitymi, oddanymi drużynie kibicami. Bardzo zżyłem się z tym środowiskiem i gdybym został na poziomie eWinner 1. Ligi chciałbym dalej reprezentować Polonię.

Jesteś drogim zawodnikiem? Krążyły opinie, że dość mocno się ceniłeś w okresie transferowym.

- Żeby wskoczyć na wysoki poziom i korzystać z najlepszego sprzętu trzeba wydawać mnóstwo środków. Ja nie szczędzę grosza na inwestycje.

Jak oceniasz nowy zespół GKM-u z tobą i Frederikiem Jakobsenem w składzie, jako nowymi twarzami?

- Oglądałem mecze GKM-u i zauważyłem, że w końcówce sezonu zawodnicy wreszcie znaleźli właściwie ustawienia. Jak tego nie wypuścimy, to może być naprawdę ciekawie.

W Grudziądzu spotkasz starego-dobrego znajomego, trenera Janusza Ślączkę. Jaką rolę odegrał w sprowadzeniu twojej osoby do GKM-u? Znacie się z Krosna.

- Znam trenera bardzo dobrze. Zawsze jest pomocny w rozwiązaniu problemów. Odjechaliśmy super sezon w Krośnie. Cieszę ze będzie prowadził nasz zespół.