W zimie oddali go rywalowi. Pożałują?

Dla wspomnianego na wstępie Czecha ten mecz będzie miał podwójne znaczenie, ponieważ w listopadzie działacze Enea Falubazu zdecydowali się postawić na ciut starszego Luke’a Beckera. Czecha z kolei odesłano na wypożyczenie do ROW-u Rybnik. Los tak chciał, że to właśnie z zespołem z województwa śląskiego wielki faworyt rozgrywek rozpocznie marsz w kierunku upragnionego awansu do PGE Ekstraligi. W spotkaniu nie wystąpi ten, który zajął miejsce Kvecha w Zielonej Górze. Podopieczny Grega Hancocka niestety nabawił się urazu nogi. W jego miejsce pojedzie sprowadzony w środę Wiktor Trofimow.