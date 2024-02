W Zielonej Górze już wyczekują Dudka! Będzie szybki powrót? [FELIETON]

W Zielonej Górze kochają wychowanków

Zamknęli znany tor. Ludzie protestowali

Za nami święto sportu w USA

Wczoraj w USA było święto sportu. Aż dziwne, że nie jest to dzień wolny od pracy. Mimo, że niedziela to praktycznie wszystko jest otwarte w USA. I w przeciwieństwie do Polski, Amerykanie mają kilka dni ustawowo wolnych od pracy nie wspominając już o bardzo krótkim urlopie wypoczynkowym. I jakoś się wszystko kręci i nikt nie narzeka jak u nas. Wracając do sportu i święta, miałem na myśli kolejny, 58. finał Super Bowl. Jeszcze dwa, trzy lata temu kompletnie mnie to nie interesowało. Teraz lubię oglądać tę nie do końca zrozumiała przez Europę rywalizację. Dobrze, że jest TV, bo najtańsze bilety kosztowały 6 tysięcy dolarów. Tak, 6 tysięcy zielonych papierków z podobizna Franklina. A najdroższe kosztowały nawet milion dolarów. Reklamy 30 sekundowe to już kwoty od kilku do kilkunastu milionów. Ameryka zamiera tego wieczoru, bary i puby pełne ludzi nawet tych, co na co dzień się tym nie interesują. Wielkie szaleństwo.