W weekend poznamy ćwierćfinalistów PGE Ekstraligi?

Pomimo tego, że w ciągu najbliższych trzech dni kibice nie będą mogli podziwiać żadnej imprezy rangi międzynarodowej, to na brak emocji nie powinni oni narzekać. Tradycyjnie do czerwoności rozgrzeje nas PGE Ekstraliga, w której pozostała jeszcze jedna niewiadoma, a mianowicie poznanie zespołu który jako ostatni dołączy do tegorocznej fazy play-off.