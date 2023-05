W tym sezonie nie jest liderem. "Zabrakło... wszystkiego"

Janowski: Zabrakło... wszystkiego

Był to trzeci mecz wyjazdowy Sparty w tym sezonie i drugi, w którym Janowski wyraźnie zawiódł. W Grudziądzu żużlowiec zdobył tylko 5 punktów, a na tor wyjechał w czterech wyścigach. Przez lata startów na żużlu przyzwyczaił do skuteczniejszej jazdy. - Zabrakło... wszystkiego - stwierdził. Kapitan zespołu z Wrocławia jeszcze słabiej zaprezentował się na początku sezonu w Toruniu, gdzie na jego koncie były zaledwie 2 punkty. Wtedy w swoim pierwszym biegu wjechał w taśmę, co mogło być jakimś usprawiedliwieniem.



- Moja indywidualna postawa troszeczkę przygasza radość, która powinna ze mnie kipieć. Chociaż i tak kipi. Bardzo się cieszę, że drużynowo tak dobrze sobie radzimy, jednak chciałbym do tej drużyny dorzucić parę punktów więcej. Każdy z nas ma świadomość tego, że musimy w jak najlepszej formie wejść do play-off i robić wszystko, żeby była ona na wysokim poziomie. Wtedy zacznie się poważniejsze ściganie - zaznaczył kapitan Sparty.