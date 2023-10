W tym finale też już pozamiatane. Tylko kataklizm odbierze im awans

Kibice z Gniezna przed rozpoczęciem meczu mieli ogromne nadzieje na to, że ich ulubieńcom uda się sprawić pozytywną niespodziankę. Texom Stal co prawda miała o wiele lepiej zbilansowany skład, ale to przecież Ultrapur Start rywalizował na własnym obiekcie. Dodatkowo wcześniej rzeszowianom zdarzały się pojedyncze wpadki.