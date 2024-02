W tym biznesie nie ma sentymentów. Byli tylko zapchajdziurą?

Gdy toczy się walka o awans do PGE Ekstraligi oraz o miliony z tytułu praw telewizyjnych, to sentymenty trzeba odłożyć na bok. Prezes Jerzy Kanclerz, kontaktując Franciszka Majewskiego, pokazał, że nie ma pełnego zaufania ani do Oliviera Buszkiewicza, ani Bartosza Nowaka. Obaj w poprzednim sezonie dostawali szanse, ale byli w cieniu niesamowitego Wiktora Przyjemskiego. W pojedynczych wyścigach nie wypadali źle, jednak nie przekonali do siebie sternika Abramczyk Polonii.