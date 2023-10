W tych miastach prędko nie zasną. Szykują się dwa wielkie powroty

Nie ma co ukrywać, w 1. Lidze Żużlowej od początku do końca oglądaliśmy teatr jednego aktora, którym okazała się cała drużyna Enea Falubazu. Zielonogórzanie po porażce na ostatniej prostej w sezonie 2022 z Cellfast Wilkami Krosno, w tegorocznych zmaganiach postanowili za wszelką cenę powrócić do PGE Ekstraligi i zmontowali niesamowity wręcz skład. Przemysław Pawlicki wraz z kolegami formą imponowali od pierwszego do ostatniego pojedynku, przystępując do fazy play-off jako niepokonany zespół. W niej także nie spuścili z tonu i bez większych problemów uzupełnili skład finału.