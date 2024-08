W takich realiach żyje nowa gwiazda ligi. Nie uwierzysz

Ten obrazek wszyscy już dobrze znamy. Nawet krótko jeżdżący junior podczas zawodów młodzieżowych ma wokół siebie kilka osób, które odpowiadają za jego sprzęt. Jeśli nie kilka, to zawsze ma minimum jedną. Nie wspominamy tu już nawet o zawodnikach ze światowej czołówki, bo ci to już jeżdżące przedsiębiorstwa, czasami oprócz mechaników żużlowiec ma psychologa, doradcę, dietetyka czy analityka.

Wydawałoby się, że w obecnych czasach jakakolwiek poważna kariera bez prywatnego mechanika nie jest możliwa. Sytuacje, w których ktoś ma na głowie sprzęt i jednocześnie jazdę zdarzają się co prawda podczas słabszych zawodów za granicą, ale w Polsce to nie do pomyślenia. Tym bardziej szokuje przypadek Bena Cooka z Unii Leszno. Podczas piątkowej transmisji z Lublina dowiedzieliśmy się na jego temat ciekawych rzeczy.