W przeszłości wyzywał Polaków. Teraz gwiazda Falubazu zarabia grube miliony

Stelmet Falubaz Zielona Góra ma za sobą fantastyczny sezon. Spełnili plan minimum, czyli utrzymali się w PGE Ekstralidze, a nawet awansowali do fazy play-off. Spora w tym zasługa Rasmusa Jensena, który był pewnym punktem swojego zespołu. W nagrodę został nominowany do miana niespodzianki sezonu.

W przeszłości obraził Polaków

Jeszcze kilka dobrych lat temu, mało kto uważał, że Jensen zrobi taką karierę. Niewiele na to wskazywało. W 2016 roku nie mógł pogodzić się, że nie otrzymał powołania na mecz Polonii Piły. Przyczyna była podobno prosta, nie przyjechał na trening z Włókniarzem Częstochowa, który miał przygotować zawodników Polonii do sezonu.

Dzisiaj zarabia miliony, jest gwiazdorem

W środowisku mówi się, że Jensen w tym roku zainkasował 800 tysięcy za podpis oraz 8 tysięcy za każdy punkt. To łatwa matematyka. Zdobył 141 punktów z bonusami - (141 x 8 000 zł = 1 128 000 zł). Dodając do tego kwotę za podpis, łącznie "wyciągnąłby" 1,928 mln zł. To blisko 2 miliony, co czyniłoby go na solidnym miejscu wśród płac żużlowców.