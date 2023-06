W Pradze to on robił show. Otwarcie to przyznaje

13 punktów, brawurowa jazda na dystansie i akcje turnieju. To zdanie charakteryzuje występ Daniela Bewley’a podczas praskiej rundy cyklu Grand Prix. Kiedy w półfinale oczy kibiców zostały skierowane właśnie na Brytyjczyka, ten koncertowo zawalił wyścig i po raz kolejny nie wszedł do finału, choć w rundzie zasadniczej błyszczał.

To kwestia presji?

- Nie sądzę, by to była kwestia presji. W półfinale wykonałem dobry start, ale wytraciłem prędkość w pierwszym łuku po walce z Patrykiem Dudkiem. On jechał wewnętrzną częścią toru, a ja robiłem wszystko, co mogłem. Nie udało się - skomentował Bewley.