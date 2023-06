W Pradze rozdamy medale? Trudne zadanie przed Polakami

Zmagania w żużlowym cyklu Grand Prix nabierają rozpędu. Po emocjonującej rundzie w Warszawie najlepsi zawodnicy świata przenoszą się do stolicy Czech. - Często mówiło się, że Praga to taki wykładnik. Ten kto tam wygrywa zostaje później mistrzem świata - mówi nam Wojciech Dankiewicz.

Czy Zmarzlik pokocha Pragę?

Mistrz świata w przeszłości miewał mniejsze lub większe problemy z miejscowym torem. Złe demony przegonił jednak w 2020 roku. W tym pandemicznym sezonie w Pradze odbyły się dwa turnieje, które padły łupem właśnie Bartosza Zmarzlika. Później już nie było tak kolorowo. Przed rokiem zajął piąte miejsce i nie awansował do półfinału. Wyżej był inny z Polaków Maciej Janowski. Ten zajął czwarte miejsce.

- Trudne zadanie przed Bartkiem. On tego toru w Pradze jakoś specjalnie nie pokochał, aczkolwiek zwyciężał już w stolicy Czech. Liczę na to, że upora się ze swoim sprzętem, bo widać, że nie zawsze działa on u naszego mistrza tak, jakby sobie tego życzył. A konkurencja przecież nie śpi. Zastanawiam się, jak długo tak dobrą formę będzie w stanie utrzymać Fredrik Lindgren i Jason Doyle. Obaj wyglądają naprawdę dobrze - podkreśla Dankiewicz.