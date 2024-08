W polskim klubie są wściekli. 600 tysięcy za sam podpis

Najpierw Stal Rzeszów, a potem Wilki Krosno

Zespół z Krosna przygotował dla Łoktajewa lukratywny kontrakt na poziomie 600 tysięcy złotych za podpis i 6 tysięcy za punkt. Ukrainiec jednak nie skorzystał. W Poznaniu przekonują nas, że odrzuci ofertę, bo boi się tego, co stało się w Krośnie z takimi zawodnikami, jak Patryk Wojdyło i Norbert Krakowiak. Obaj dostali dobre umowy na 2024, ale w związku z tym, że ich forma była daleka od oczekiwanej, to szybko zostali wymienieni na innych.

Łoktajew dostał kosmiczną ofertę

Łoktajew ma więc z jednej strony dużą, ale ryzykowną propozycję, a z drugiej ma nieco mniejsze pieniądze w dobrze sobie znanym środowisku, gdzie traktują go jak król. W Wilkach mógłby zarobić nawet 1,8 miliona złotych , ale jakby coś nie wyszło, to mógłby skończyć z dużą kwotą za podpis w kontrakcie i niczym więcej.

Wilki zasadniczo mają delikatny problem, bo przylgnęła do nich łatka zespołu, który nie cacka się z zawodnikami. Z jednej strony jest to normalne podejście, bo jak ktoś zawodzi, to trzeba go wymienić. Z drugiej jednak taki schemat działania sprawia, że żużlowcy nie chcą tam iść. Z tego samego powodu rozmów z Wilkami o kontrakcie na 2025 nie podjął też Jakub Jamróg.