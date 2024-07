W polskim klubie mają tego dość. Przewietrzą szatnię, winny bójki straci pracę

Największy szok czeka Duńczyków

Największy szok czeka jednak Duńczyków. Po niedzielnej bójce w Toruniu są duże pretensje do Mikkela Michelsena i jego teamu. Oficjalnie Włókniarz broni swoich zawodników, ale tu raczej chodzi o to, by uniknąć kar zawieszenia dla jednego lub nawet obu żużlowców. Tymczasem Marcin Momot, mechanik Duńczyka, już miał usłyszeć kilka gorzkich słów. Klub dowodzi, że to on zaczął wszystko, bo uderzył Leon Madsena w kask, a potem już poszło.