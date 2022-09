W Polsce rywale, w Szwecji koledzy. Zmarzlik i Kubera liderami!

Na stadionie w Gislaved spotkały się druga i szósta najlepsza drużyna sezonu zasadniczego szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Wbrew temu, co można by sobie pomyśleć, nie spodziewano się jednostronnej dominacji drugiego w rundzie zasadniczej Lejonen Gislaved. Wszystko przez imponującą postawę Dackarny Malilla w ćwierćfinale. Podopieczni Mikaela Teurnberga dwukrotnie pokonali czwartą Indianernę Kumla. Najpierw na wyjeździe w stosunku 49:41, a później u siebie 51:39.

Zmarzlik i Kubera odrobili straty Lejonen

Lejonen pokonało Dackarnę ośmioma punktami

Ostatnie sześć biegów to pojedynek cios za cios. Gospodarze wygrali 4:2? To goście w kolejnym biegu wygrali w tym samym stosunku. Wyścig jedenasty padł łupem gości, którzy wygrali 4:2? To gospodarze bieg dwunasty wygrali podwójnie. Ostatecznie drużyny wymieniały ciosy do samego końca, bo tylko w czternastym biegu padł remis. Efekt tej bijatyki? Zwycięstwo Lejonen Gislaved w stosunku 49:41.