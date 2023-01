W Polsce obiekt żartów, w Anglii uważany za jednego z najlepszych

Kasprzak ponownie będzie rywalizował na Wyspach po czterech sezonach przerwy. Ostatni raz kibice w Wielkiej Brytanii mogli oglądać go w sezonie 2018, gdy ścigał się dla zespołu Rye House Rockets. Sezonu nie udało mu się dokończyć, bo w jego trakcie drużyna z Hoddesdon została wycofana z rozgrywek ze względu na problemy finansowe klubu.

Szybka Kontra. Wykluczyli Rosjan i zabrali mu rywala / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Krzysztof Kasprzak wraca na Wyspy w barwach King’s Lynn

Teraz Krzysztof Kasprzak wraca do startów w Wielkiej Brytanii w barwach King’s Lynn Stars, które zabiegało o Polaka od bardzo dawna. - Z Krzysztofem rozmawialiśmy od około półtora roku. Pierwszy kontakt nawiązaliśmy, gdy przejąłem klub i nie byliśmy daleko od dopięcia tematu, ale wówczas (Kasprzak - dop. red.) wybrał Szwecję, więc nie mógł jeździć w Wielkiej Brytanii - mówi na łamach tygodnika Speedway Star Alex Brady, szef klubu z King’s Lynn, nawiązując do obowiązującego do niedawna limitu dwóch lig zagranicznych dla zawodników startujących w PGE Ekstralidze.

Z brytyjskiego punktu widzenia powrót Kasprzaka to hit transferowy. Ściągnięcie zawodnika tak uznanego, po tylu latach rozłąki z Wyspami, w takim wieku i, ze względu na Brexit, chcącego przejść wszystkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę, to naprawdę nie lada wyczyn. Pomimo tego, szef ośrodka nie jest pewny odbioru tego ruchu. - Jestem świadom tego, że reakcje będą różne, bo jest on trochę zagadką. Głęboko jednak wierzę, że gdy jest w formie, jest jednym z najszybszych zawodników na świecie - dodał Brady i szefowi zespołu z King’s Lynn można pozazdrościć odwagi.

Kasprzak jest bardzo zdeterminowany

Krzysztof Kasprzak od kilku lat prezentuje bardzo nierówny poziom i wiele brakuje mu do Kasprzaka z 2014 roku, gdy zdobywał srebrny medal IMŚ. W Polsce żużlowiec bardziej kojarzy się z filmikami przedstawiającego rapującego Kasprzaka, które wyciekły kilka lat temu, niż z bardzo dobrymi występami, których w CV żużlowca przecież nie brakuje. Są jednak ku temu powody. Ostatni raz Kasprzak na bardzo dobrym poziomie jeździł w 2018 roku - był wówczas siódmym najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi.