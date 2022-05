W Polsce łatwiej zostać biskupem niż sędzią żużlowym

1900 złotych za mecz PGE Ekstraligi. Na takie zarobki mogą liczyć najlepsi żużlowi sędziowie Mało kto dobija do tak wysokiego pułapu. Cztery cotygodniowe mecze najlepszej ligi świata rozdziela między siebie praktycznie pięciu arbitrów - Paweł Słupski, Krzysztof Meyze, Piotr Lis, Michał Sasień i wspomniany wcześniej Kuśmierz.

Żużel. Sędzia nie zarabia dużo

Gaże na niższych poziomach rozgrywkowych są już znacznie niższe. Nie tylko względy finansowe odstraszają jednak potencjalnych kandydatów na żużlowych sędziów. Organ zarządzający stawia przed nimi bardzo wysokie wymagania - przyszły sędzia musi mieć od 25 do 35 lat, nienaganną formę psychiczną i fizyczną, wysoką odporność psychiczną, wykształcenie średnie, dobrą znajomość języka angielskiego i cechować się wysoką znajomością dyscypliny.

Nawet jeśli kandydat przebrnie przez to niesamowicie gęste sito, to później udaje się na wymagający staż. W jego trakcie prowadzi głównie turnieje młodzieżowe, przede wszystkim Drużynowe Mistrzosta Polski Juniorów. Musi sprawdzić się w co najmniej 20 imprezach zanim staż będzie mógł zostać uznany za zaliczony. Podczas jego trwania, przyszły arbiter nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia poza zwrotami kosztów przejazdu. Przypomnijmy, że większość juniorskich zmagań odbywa się w dni powszednie! Kiedy znaleźć czas na pozażużlową pracę?

Więcej biskupów niż sędziów

Nawet jeśli arbiter będzie mógł wreszcie posędziować zawody samodzielnie, to trafi najpierw na mniej znaczące i atrakcyjne finansowo zawody, również w środku tygodnia. Niemożliwym byłoby utrzymać się z nich, a jednocześnie trudno pogodzić je z codzienną pracą. Wąskie widełki wiekowe uniemoziwiają zaś pracę sędziego podczas na przykład emerytury.

Trudno więc dziwić się, że w Polsce mamy tak mało sędziów żużlowych, a tak wielu chętnych do tego, by wywalać ich z tych ciężko zdobytych posad. Śmiało zaryzykować można stwierdzenie, ze w naszym kraju łatwiej zostać biskupem niż arbitrem w czarnym sporcie. Być może lekarstwem byłoby przejście sędziów na zawodowstwo? Póki co, nikt nie ma takich planów.