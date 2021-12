Choć drużyna Trans MF Landshut Devils nie była pierwszą niemiecką drużyną startującą w polskich ligach żużlowych, już teraz można powiedzieć, że klub z Landshut jest najbardziej utytułowanym niemieckim ośrodkiem na tym polu. Startujące wcześniej Wolfe Wittstock pałętało się po dnie tabeli, a bawarskie Landshut już w debiutanckim sezonie awansowało do eWinner 1. Ligi.

Jak powiedział Sławomir Kryjom, kluczem do sukcesu miał być brak ciśnienia, które było obecne w opolskich szeregach. - Nikt nie zakładał w Landshut awansu. Marzeniem była czwórka. My do play-off podeszliśmy bez presji, bo już byliśmy po robocie. A na Kolejarzu ciążyła potężna presja. Tam było ciśnienie, a u nas żarty i śmiechy - mówił Kryjom dla polskizuzel.pl.

Jak się okazuje, to nie jedyny element, który wyróżniał relacje w niemieckiej drużynie. Polskę obiegły niedawno informacje o rzekomym pobiciu piłkarzy Legii Warszawa przez kibiców po kolejnym przegranym spotkaniu. W Landshut na porażki reagowali zupełnie odmiennie. - W Landshut nie było po przegranym meczu awantur. Każdy rozumiał, że to tylko sport. Kiedy przegrywaliśmy, to rozpalaliśmy grilla i gadaliśmy. Byliśmy wielką rodziną. To zaprocentowało - przyznał Sławomir Kryjom.