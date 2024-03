W Polsce będzie kolejny piękny stadion? Wszystko w rękach prezydenta

Obiekty w Gorzowie, Toruniu oraz we Wrocławiu są wizytówkami żużla. Regularnie w tych miastach odbywają się rundy Grand Prix i inne prestiżowe turnieje rangi międzynarodowej. Z zazdrością na Polskę z tego powodu spoglądają pozostałe państwa, które mogą liczyć na maksymalnie jedną rundę indywidualnych mistrzostw świata. W pozostałych ośrodkach w kraju nad Wisłą działacze też starają się modernizować obiekty, ponieważ widzą, że to się opłaca. Furorę robią chociażby specjalne loże VIP. Zwłaszcza na stadionie imienia Edwarda Jancarza generują one ogromny zysk podczas ligowych zmagań ebut.pl Stali. Każdy chce mieć coś takiego. Reklama

Nowoczesna infrastruktura jest też wymagana, jeśli któryś z zespołów planuje startować w PGE Ekstralidze czy na jej zapleczu. Wydostać się z Krajowej Ligi Żużlowej od wielu lat próbuje między innymi OK Bedmet Kolejarz. I o ile działaczom zazwyczaj udaje się zbudować solidną kadrę, o tyle obiekt wciąż pozostawia wiele do życzenia. Co jakiś czas ktoś obiecuje modernizację, lecz zwykle kończy się tylko na słowach.

Ambitne plany w Opolu. Stadion przejdzie gruntowną przebudowę?

Prawdopodobnie w tym roku wreszcie kibice doczekają się jakichś konkretów. Złudzeń nie pozostawia niedawna wypowiedź Zygmunta Dziemby na łamach polskizuzel.pl. - Jak będą dokumenty, to potem powstanie wizualizacja i będzie można wyłonić wykonawcę. Kibice w to nie wierzą, ale ja wierzę w prezydenta. Te rozmowy są konkretne. Za dwa lata będziemy mieć kameralny obiekt na 6,5 tysięcy widzów. Jesteśmy w kontakcie z prezydentem. Czekamy na zezwolenia z PKP, bo za skarpą na pierwszym łuku są tory. Dokumentacja ma być w tym roku gotowa - oznajmił sternik OK Bedmet Kolejarza.

Dla całej opolskiej społeczności start budowy będzie wielkim wydarzeniem. Pomimo, że drużyna startuje w najniższej klasie rozgrywkowej, to mieszkańcy kochają tę dyscyplinę sportu i zawsze tłumnie wspierają swoich ulubieńców. Ogromny potencjał w Opolu zauważyli też najważniejsi działacze Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Kolejny rok z rzędu przy ulicy Wschodniej odbędzie się finał Złotego Kasku, z Bartoszem Zmarzlikiem, Maciejem Janowskim czy Patrykiem Dudkiem w rolach głównych. Reklama

Zamieszanie w parku maszyn Kolejarza Opole / Mariusz Matkowski / Flipper Jarosław Pabijan

OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils / Mariusz Matkowski / Flipper Jarosław Pabijan