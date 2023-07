Gała przesadził. Do Pawlickiego wyjechała karetka

Kraksę sprowokował Adrian Gała . Zawodnik PSŻ-u Poznań znakomicie wyszedł spod taśmy i mknął po zwycięstwo. W błyskawiczną pogoń rzucił się za nim jednak Piotr Pawlicki. Reprezentant Polski dopadł rywala na wejściu w pierwszy wiraż trzeciego okrążenia, ale siła odśrodkowa wyrzuciła go bliżej zewnętrznej części toru, więc Gała próbował odbić pozycję wybierając linię przy krawężniku.

Z powtórki wykluczony został Gała, ale z tego względu, że Pawlicki nie był zdolny do kontynuowania zawodów, już do końca zastępowali go rezerwowi.