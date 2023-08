W niedzielę stracił pół zęba. Wróci jeszcze w tym tygodniu?

Kraksa dla żużlowca Arged Malesy przydarzyła się w najgorszym możliwym momencie, ponieważ w ten weekend czekają go dwie bardzo ważne imprezy. Najpierw uda się on do Gislaved, by w finale GP Challenge spróbować wrócić do elitarnego cyklu Speedway Grand Prix, a następnie wróci do Polski. W Rybniku jego zespół rozpocznie bowiem rywalizację w ćwierćfinałach 1. Ligi Żużlowej. Poobijany 30-latek i brak Francisa Gustsa to oczywiście ogromna szansa dla ROW-u, który pewnie zechce pokonać wysoko ostrowian i zrobić ważny krok ku awansowi do czołowej czwórki rozgrywek.